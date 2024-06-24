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02:07, 24 июня 2024Забота о себе

Мужчина пожаловался на безынициативную в постели партнершу и получил совет

Фото: 15Studio / Shutterstock / Fotodom

27-летний мужчина признался, что всегда чувствует себя неуверенно в постели, поэтому ждет инициативы от своей 24-летней партнерши. О том, какой совет он получил от секс-эксперта Дейдры Сандерс после жалобы на безынициативность девушки, сообщает The Sun.

По словам парня, в начале отношений у него не бывает проблем в постели. Но с течением времени он начинает чувствовать себя неуверенно и ждет инициативы от девушки. Однако его нынешняя девушка тоже ведет себя скованно из-за отсутствия опыта, пожаловался парень

Кажется, она не знает, что делать с моим пенисом, и стесняется сказать мне, как и где ей нравится, когда ее трогают. Теперь мы оба избегаем секса, и я боюсь, что наши отношения развалятся. Она мне правда нравится. Что мне делать?

неопытный в сексе мужчина

Сандерс заверила его, что люди не рождаются сразу с умением хорошо заниматься сексом. Даже уверенные в себе люди проходят путь проб и ошибок, добавила она. Поэтому она посоветовала мужчине настроиться на разговор, рассказать и показать партнерше, что ему приятно. Девушке также стоит рассказать партнеру о своих предпочтениях, заверила секс-эксперт.

«Сконцентрируйтесь на развлечениях и получении удовольствия. Не нужно соревноваться, кто кого выше оценит. Если ситуация не улучшится, возможно, вам стоит подумать о сексотерапии», — отметила специалистка.

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Ранее Сандерс дала совет мужчине, который решил развестись с неработающей женой-транжирой. По ее словам, спешка с разводом и новым браком будет иметь катастрофические последствия, в первую очередь для детей.

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      Алиса Дмитриева
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