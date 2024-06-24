Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:37, 24 июня 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на уничтоженную Россией защиту от дронов за полмиллиарда долларов

Луценко: Россия уничтожила на Украине защиту от дронов за полмиллиарда долларов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили полмиллиарда долларов на сооружения, призванные защитить объекты энергетической инфраструктуры от российских дронов. Об этом бывший глава МВД Украины Юрий Луценко рассказал в интервью на YouTube-канале экс-депутата Верховной Рады Борислава Березы.

По его словам, защита не сработала, поскольку вместо дронов по подстанциям наносились удары ракетами. «Все это было уничтожено», — указал он. Политик также задался вопросом, кому пришло в голову направить столь значимую сумму на защиту исключительно от беспилотников.

Ранее CNN сообщил, что Украине не удастся полностью избежать отключений электричества этой зимой. Авторы публикации подчеркнули, что удары Вооруженных сил России по украинской энергетической инфраструктуре становятся эффективнее.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Разве нужно какое-то осуждение?» Хабиб Нурмагомедов высказался о терактах в Дагестане и рассказал о боевике из его зала

      Названы города-миллионники с доступной семейной ипотекой

      Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона на его машину

      Назван способ накачать пресс при наличии большого живота

      В Словакии заявили о проигрываемой Западом войне против России

      На Украине пожаловались на уничтоженную Россией защиту от дронов за полмиллиарда долларов

      Названа новая угроза распространения искусственного интеллекта

      США рассказали о своем основном союзнике вне НАТО

      В Думе прокомментировали перечисление Украине доходов от российских активов

      Вучич прокомментировал данные о поставках сербских боеприпасов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше