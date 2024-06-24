На Украине пожаловались на уничтоженную Россией защиту от дронов за полмиллиарда долларов

Луценко: Россия уничтожила на Украине защиту от дронов за полмиллиарда долларов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили полмиллиарда долларов на сооружения, призванные защитить объекты энергетической инфраструктуры от российских дронов. Об этом бывший глава МВД Украины Юрий Луценко рассказал в интервью на YouTube-канале экс-депутата Верховной Рады Борислава Березы.

По его словам, защита не сработала, поскольку вместо дронов по подстанциям наносились удары ракетами. «Все это было уничтожено», — указал он. Политик также задался вопросом, кому пришло в голову направить столь значимую сумму на защиту исключительно от беспилотников.

Ранее CNN сообщил, что Украине не удастся полностью избежать отключений электричества этой зимой. Авторы публикации подчеркнули, что удары Вооруженных сил России по украинской энергетической инфраструктуре становятся эффективнее.