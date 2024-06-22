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17:50, 22 июня 2024Интернет и СМИ

В США обеспокоились из-за отключений электричества на Украине

CNN: Украина не сможет избежать отключений электричества зимой

Фото: Dmitriy / Pixabay

Ситуация с обеспечением электроэнергией на Украине к зиме будет критической, полностью избежать отключений вряд ли удастся. Об этом пишет CNN.

«Официальные лица и руководители энергетических компаний [Украины] признают, что уже нет возможности избежать отключений электроэнергии этой зимой», — так охарактеризовали положение в публикации, подчеркнув, что главной целью будет лишь минимизация подобных отключений.

При этом в издании указали, что удары Вооруженных сил России по украинской энергетической инфраструктуре становятся все более эффективными. Российская армия начала применять для этого более совершенное оружие и, таким образом, теперь оказывает значительное давление на Украину.

Ранее сообщали, что украинский город Сумы оставался без электричества. Повреждения были нанесены в ночь на 19 июня. После этого электричество распределялось согласно графикам почасовых отключений.

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      Дмитрий Попов
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