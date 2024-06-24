На Украине предъявили подозрение главе Российского университета спецназа

СБУ объявила о подозрении главе Российского университета спецназа Вайханову

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно объявила о подозрении главе Российского университета спецназа Байбетору Вайханову. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

По данным СБУ, руководитель университета «входит в ближайшее окружение» главы Чечни Рамзана Кадырова и по его указанию занимается организацией подготовки тысяч военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ведомстве уточнили, что Вайханову было предъявлено подозрение в соответствии с частью пятой статьи 27 и частью второй статьи 437 Уголовного кодекса республики.

Ранее стало известно о возбуждении на Украине уголовного дела в отношении руководителя главного управления Росгвардии по Донецкой народной республике Игоря Семиляка.