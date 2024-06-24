Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:57, 24 июня 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о коррупционной схеме в офисе Зеленского

«Страна.ua»: в офисе Зеленского действует коррупционная схема для своих
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Eugene / Unsplash

В офисе президента Украины Владимира Зеленского действует коррупционная схема на государственных закупках «для своих». Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

Руководитель одной из компании заявил, что коррупционные схемы возникли почти сразу после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине. «Выиграть тендер без согласования с офисом президента и без откатов было практически невозможно», — высказался он. Собеседник издания рассказал, что компании, находившиеся в пуле «своих», заранее знали, что выиграют, какой бы товар и цены ни предложили.

«Откат составлял от 10 до 30 процентов, но все равно все хорошо зарабатывали. Это касается всех заказов для Минобороны — и одежды, и продуктов для армии», — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский оказался недоволен настойчивостью госсекретаря США Энтони Блинкена в борьбе с коррупцией на Украине. Отмечается, что многие чиновники из правительства Зеленского утверждают, что, хотя коррупция и остается проблемой в стране, усилия по борьбе с ней могут отвлечь внимание от военных действий.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура заявила о продаже земли в «Барвихе» в 236 раз ниже рынка

      Медсестра изменила мужу с директором больницы и пристрастилась к БДСМ

      Умер экс-солист оперной труппы Большого театра

      Второго фигуранта дела Новицкого отправили под домашний арест

      В Белгороде раздались взрывы

      «Туполев» завершил переоборудование трех цехов для производства Ту-214

      Италия вырвала ничью у Хорватии и вышла в плей-офф Евро-2024

      На Украине рассказали о коррупционной схеме в офисе Зеленского

      Один из участников теракта в Дагестане оказался политиком

      Чулпан Хаматова высказалась о возвращении в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше