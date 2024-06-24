На Украине рассказали о коррупционной схеме в офисе Зеленского

«Страна.ua»: в офисе Зеленского действует коррупционная схема для своих

В офисе президента Украины Владимира Зеленского действует коррупционная схема на государственных закупках «для своих». Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

Руководитель одной из компании заявил, что коррупционные схемы возникли почти сразу после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине. «Выиграть тендер без согласования с офисом президента и без откатов было практически невозможно», — высказался он. Собеседник издания рассказал, что компании, находившиеся в пуле «своих», заранее знали, что выиграют, какой бы товар и цены ни предложили.

«Откат составлял от 10 до 30 процентов, но все равно все хорошо зарабатывали. Это касается всех заказов для Минобороны — и одежды, и продуктов для армии», — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский оказался недоволен настойчивостью госсекретаря США Энтони Блинкена в борьбе с коррупцией на Украине. Отмечается, что многие чиновники из правительства Зеленского утверждают, что, хотя коррупция и остается проблемой в стране, усилия по борьбе с ней могут отвлечь внимание от военных действий.