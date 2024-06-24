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20:20, 24 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о роли страны в разделе России

Политолог Бондаренко: Украину заставили стать спусковым крючком к разделу России

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Западе заставили Украину стать спусковым крючком к разделу России. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в интервью директору Украинского института политики Руслану Бортнику на его YouTube-канале.

Бондаренко заявил, что западные политики поставили Украине задачу стать спусковым крючком для расчленения России. По его мнению, финальной целью Украины как проекта «анти-Россия» является стимулирование системных изменений внутри России.

«Украина должна послужить тому, чтобы Россия распалась на 10-20 государств, чтобы она перестала существовать», — подчеркнул политолог. Он добавил, что Запад заставил Украину добиваться членства в ЕС и НАТО.

Ранее Бондаренко заявил, что украинские власти попытаются обострить конфликт с Россией, чтобы подготовить общество к возможным переговорам о мире. Он добавил, что Киев попытается летом инициировать наступательную операцию.

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      Алевтина Запольская
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