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18:13, 22 июня 2024Бывший СССР

Украинский политолог раскрыл план Киева в отношении России

Украинский политолог Бондаренко: Киев пойдет на обострение ради переговоров с РФ

Фото: РИА Новости

Украинские власти попытаются обострить конфликт с Россией, чтобы подготовить общество к возможным переговорам о мире. К такому выводу пришел политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Он уверен, что власти Киева попытаются летом инициировать наступательную операцию, чтобы укрепить переговорные позиции.

Бондаренко также сказал, что сегодня «агрессивная мобилизация» на Украине важна прежде всего для того, чтобы в обществе возник серьезный запрос на мирное урегулирование конфликта. По мнению политолога, в скором времени население захочет закончить «эту войну». Таким образом, по всей стране ожидаются панические настроения.

Ранее зампредседателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал цель спецоперации на Украине. Он отметил, что 83 года назад началась Великая Отечественная война, которая принесла бесчисленные лишения, страдания и горе. Тогда же на Советский Союз навалилась вся мощь покоренной нацистами Европы. Теперь же, по мнению зампредседателя СБ, Россия проводит спецоперацию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявшийся в Европе.

В июне политолог Константин Бондаренко заявил о неспособности Киева достичь своих целей на саммите в Швейцарии. Также глава МИД России Сергей Лавров счел, что организаторы мирного саммита по Украине не хотят достичь мира.

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      Варвара Кошечкина
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