На Урале силовики проверили разбивших палаточный лагерь «сектантов» с бубнами

Е1.ru: в Полевском силовики проверили разбивших лагерь людей с бубнами

В городе Полевской Свердловской области силовики проверили «сектантов» с бубнами, которые разбили палаточный лагерь возле дачного партнерства «Серебряный ключ». Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

Как выяснило издание, там находилось 30-40 человек. Проживающие на даче люди заподозрили поселившихся в противоправной деятельности.

«Никаких административных нарушений выявлено не было. На момент прибытия сотрудников полиции туристы уже сворачивали свои палатки», — отметили в полиции.

Жители дачного партнерства подчеркнули, что люди в палатках агрессивные и неконтактные.

Ранее в Екатеринбурге несколько мигрантов, попавших в больницу с улицы в жилищном комплексе «Западный», рассказали об избивших их электрошокерами силовиках. Очевидец событий пояснил, что пострадавшие приехали из Узбекистана.