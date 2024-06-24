Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:25, 24 июня 2024Россия

На Урале силовики проверили разбивших палаточный лагерь «сектантов» с бубнами

Е1.ru: в Полевском силовики проверили разбивших лагерь людей с бубнами

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В городе Полевской Свердловской области силовики проверили «сектантов» с бубнами, которые разбили палаточный лагерь возле дачного партнерства «Серебряный ключ». Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

Как выяснило издание, там находилось 30-40 человек. Проживающие на даче люди заподозрили поселившихся в противоправной деятельности.

«Никаких административных нарушений выявлено не было. На момент прибытия сотрудников полиции туристы уже сворачивали свои палатки», — отметили в полиции.

Жители дачного партнерства подчеркнули, что люди в палатках агрессивные и неконтактные.

Ранее в Екатеринбурге несколько мигрантов, попавших в больницу с улицы в жилищном комплексе «Западный», рассказали об избивших их электрошокерами силовиках. Очевидец событий пояснил, что пострадавшие приехали из Узбекистана.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!

      На крючке: Когда звонит мошенник

      Okko

      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе нанесли удар по заводу с западными боеприпасами

      Орбан назвал причину препятствия назначению фон дер Ляйен на второй срок на пост главы ЕК

      Пентагон заявил о проблемах с помощью Израилю в конфликте с «Хезболлой»

      В Одессе на заводе с западными боеприпасами под удар попали 10 иностранных наемников

      Названы способы бюджетно наполнить холодильник на месяц

      На Урале силовики проверили разбивших палаточный лагерь «сектантов» с бубнами

      Проигравшая в финале турнира WTA россиянка дебютировала в топ-20 мирового рейтинга

      Обнаружена причина облысения у людей

      Звезда OnlyFans раскрыла самый странный запрос подписчика

      Путин поблагодарил Ким Чен Ына за замечательный прием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше