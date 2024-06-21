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10:41, 21 июня 2024Россия

На Урале силовики избили мигрантов электрошокерами

Е1.ru: в Екатеринбурге мигранты заявили, что силовики избили их электрошокерами

Фото: Сергей Фадеичев /ТАСС

В Екатеринбурге несколько мигрантов, попавших в больницу с улицы в жилищном комплексе «Западный», заявили об избивших их электрошокерами силовиках. Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

Как выяснило издание, спецназ прибыл на вызов на улицу Очеретина в Академическом районе. Один из очевидцев отметил, что правоохранители вошли в подвал, оборудованный под общежитие.

«Двоих человек задержали. Еще двоих увезли на скорой в тяжелом состоянии, несколько человек доставили в больницу с ушибами, они жалуются, что их били дубинками и электрошокерами», — отметили свидетель.

Он указал, что пострадавшие приехали из Узбекистана. Всего на месте происшествия присутствовали 20 человек.

В пресс-службе полиции Е1.ru объявили, что информацией об этом инциденте не располагают. В Росгвардии от комментариев воздержались.

Ранее сообщалось, что в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа мигрант загнал в трудовое рабство жителя Кургана.

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      Анна Щербакова
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