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02:28, 24 июня 2024Мир

На Западе предложили визуализировать удар ракеты по Флориде после обстрела Севастополя

Журналист Боуз: США стоит примерить на себя ситуацию с атакой на Севастополь

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ирландский журналист Чей Боуз предложил визуализировать удар российской ракеты по Флориде после обстрела Севастополя. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Боуз предложил представить реакцию США, если бы российская ракета с кассетными боеприпасами ударила по пляжу во Флориде, вместе с этим убив или покалечив невинных американских женщин и детей.

«Что бы сделали США, если российская ракета, разнесла бы пляж во Флориде в воскресное утро?» — задается вопросом журналист.

23 июня ВСУ запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. При атаке со стороны Украины ранения получили более 120 человек, позднее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых выросло до 151 человека. Пятерых спасти не удалось. По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.

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      Сергей Грехов
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