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13:46, 24 июня 2024Экономика

Названа ключевая статья расходов украинского бюджета

Минфин Украины: почти 60 % расходов бюджета в январе-мае составили военные траты

Фото: Alina Smutko / Reuters

По итогам первых пяти месяцев 2024 года военные траты стали ключевой статьей украинского госбюджета, на их долю пришлось около 60 процентов от всех расходов страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов республики.

В январе-мае на эти цели из общего фонда госбюджета страны потратили суммарно 732,8 миллиарда гривен, или около 18 миллиардов долларов по курсу Нацбанка Украины. На военные траты пришлось в общей сложности 58,3 процента от всех бюджетных расходов.

Подобные траты финансируются исключительно за счет налоговых поступлений и военных облигаций. На этом фоне в Минфине призвали и дальше инвестировать денежные средства в эти ценные бумаги. Подобная статья расходов останется ключевой в долгосрочной перспективе, заключили в ведомстве.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила о важности бюджетной помощи Украине. Как уточнила глава американского ведомства, продолжение выделения траншей приобретает ключевую роль, так как это «неразрывно связана с успехом Украины на поле боя и способностью правительства предоставлять необходимые услуги населению».

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      Анатолий Акулов
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