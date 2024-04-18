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00:18, 18 апреля 2024Экономика

Минфин США заявил о важности бюджетной помощи Украине

Министр финансов США Йеллен заявила о важности бюджетной помощи Украине

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о важности бюджетной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, помощь Киеву важна как никогда раньше, так как это «неразрывно связана с успехом Украины на поле боя и способностью правительства предоставлять необходимые услуги населению».

Йеллен добавила, что провела переговоры с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Министерства финансов Сергеем Марченко о потребностях Киева.

Ранее президент США Джо Байден пообещал подписать законопроекты по помощи Украине, Израилю и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе. Политик призвал Конгресс Соединенных Штатов принять законопроекты уже на этой неделе, чтобы сенат «скорее последовал» за ним. «Я немедленно подпишу это в закон», — сказал он.

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      Марина Совина
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