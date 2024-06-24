Названа стоимость самой дешевой квартиры-студии в Петербурге

Цена самой дешевой студии в Петербурге составила 3,86 миллиона рублей

Стоимость самой дешевой квартиры-студии в Петербурге со сдачей в 2024 году, доступной для покупки в данный момент, составила 3,86 миллиона рублей. Информацию о цене и метраже объекта «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости Марии Тарасовой.

Речь идет о недвижимости площадью 19 квадратных метров. Специалисты рассказали, что за период с января по июнь минимальная стоимость покупки студии со сдачей в 2024 году в городе увеличилась на 14 процентов, или 460 тысяч рублей. Напротив, наиболее дорогая квартира-студия в Петербурге со сдачей в этом году выставлена на продажу за 11,6 миллиона рублей. Ее метраж — 33,8 «квадрата».

Что касается Ленинградской области, то там самый доступный объект можно купить за 3,34 миллиона рублей. За указанную сумму новому владельцу достанется студия площадью 20 квадратных метров. Эксперты уточнили, что с начала текущего года минимальная цена покупки студии в регионе выросла на 2,5 процента, или на 80 тысяч рублей. Наиболее дорогая студия, в свою очередь, продается за 5,7 миллиона рублей. Площадь этого объекта составляет 35,5 «квадрата».

Ранее аналитики «Инком-Недвижимости» сообщили, что самую дешевую квартиру в Москве можно арендовать за 33 тысячи рублей в месяц.