Офицер рассказал о сдавшемся в плен расчете командного бункера ВСУ под Киевом в начале СВО

Командир Граф: в начале СВО расчет командного бункера ВСУ под Киевом сдался

В начале специальной военной операции (СВО) под Киевом сдался в плен расчет запасного командного бункера Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом рассказал командир роты спецназа 106-го разведотряда с позывным Граф, который опубликовал военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

По его словам, российские военные блокировали район, где работали украинские Силы специальных операций (ССО), после чего охраняли территорию от возможного прорыва противника.

«Штат части был порядка 110 человек. 60 или 70 попало в плен — в том числе 5 военнослужащих-девушек», — уточнил Граф. Еще около 6-8 украинских военных были ликвидированы при оказании сопротивления, около 30 человек смогли отступить.

Захваченные на запасном командном пункте военнослужащие ВСУ стали, вероятно, первыми пленными в ходе СВО. Они готовились к обороне, у них были противотанковые ракетные комплексы, пулеметные гнезда, защита из мешков с песком, добавил офицер. По его словам, украинские военные сдались в плен вместе со знаменем части.

Командный пункт состоял из шести бункеров и был замаскирован под тыловой район. После вывода пленных спецназ получил команду уничтожить все коммуникации. Бойцы прикрывали инженеров, которые занимались подрывом.

Ранее украинский военнопленный Александр Журавель рассказал, что группа плохо подготовленных бойцов ВСУ отказалась исполнять приказ командования и не пошла на штурм. За это ее попытались судить, после этого расформировали и перевели в другую часть.

