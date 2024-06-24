Операторы FPV-дронов бригады морской пехоты уничтожили танк Leopard

Минобороны: операторы FPV-дронов уничтожили танк Leopard

На южнодонецком направлении операторы FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили танк Leopard. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По данным командира взвода ударных беспилотников, танк обнаружили замаскированным в лесополосе в 18 км от линии фронта. Leopard был уничтожен с одного заряда. Военный предположил, что сдетонировал боекомплект.

Ранее The Telegraph сообщил, что Вооруженные силы Украины получат «танки-Франкенштейны» с современными комплексами противовоздушной обороны Skyranger, которые позволят бороться с дронами. Системы установят на шасси устаревших танков Leopard 1. Отмечается, что системы ПВО ближнего радиуса, которые способны бороться с дронами и ракетами, могут играть решающую роль на фронте.