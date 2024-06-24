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07:35, 24 июня 2024Бывший СССР

Операторы FPV-дронов бригады морской пехоты уничтожили танк Leopard

Минобороны: операторы FPV-дронов уничтожили танк Leopard

Фото: Sean Gallup / Getty Images

На южнодонецком направлении операторы FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили танк Leopard. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По данным командира взвода ударных беспилотников, танк обнаружили замаскированным в лесополосе в 18 км от линии фронта. Leopard был уничтожен с одного заряда. Военный предположил, что сдетонировал боекомплект.

Ранее The Telegraph сообщил, что Вооруженные силы Украины получат «танки-Франкенштейны» с современными комплексами противовоздушной обороны Skyranger, которые позволят бороться с дронами. Системы установят на шасси устаревших танков Leopard 1. Отмечается, что системы ПВО ближнего радиуса, которые способны бороться с дронами и ракетами, могут играть решающую роль на фронте.

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      Сергей Грехов
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