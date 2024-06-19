Украина получит «танки-Франкенштейны» для борьбы с дронами

Украина получит системы ПВО Skyranger на шасси устаревших танков Leopard 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат «танки-Франкенштейны» с современными комплексами противовоздушной обороны (ПВО) Skyranger, которые позволят бороться с дронами. Системы установят на шасси устаревших танков Leopard 1 пишет The Telegraph.

«Все еще существует много основных боевых танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 миллиметров», — сказал глава отдела наземных систем компании Rheinmetall Бьорн Бернхард.

Отмечается, что системы ПВО ближнего радиуса, которые способны бороться с дронами и ракетами, могут играть решающую роль в конфликте.

Башенная система ПВО Skyranger 35 несет автоматическую пушку KDG калибра 35 миллиметров с дальностью эффективной стрельбы до четырех километров. В боекомплект орудия входят снаряды с воздушным подрывом. Для поиска целей и наведения комплекс может использовать радар, электрооптический датчик и инфракрасную камеру с лазерным дальномером и автоматом сопровождения целей.

В октябре 2023 года стало известно, что концерн «Кизлярский электромеханический завод» разработал систему автоматизированного управления орудиями, позволяющую программировать боеприпас. Прототип системы испытывают в составе установки ЗУ-23М2.