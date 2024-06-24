Осквернивший икону «Неупиваемая Чаша» в российском храме мужчина пойдет под суд

В Зеленограде мужчина осквернил икону «Неупиваемая Чаша» и угрожал прихожанам

В Зеленограде под суд пойдет 37-летний мужчина, который осквернил в храме икону «Неупиваемая Чаша» и угрожал прихожанам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

