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11:39, 20 июня 2024Силовые структуры

Россиянин попытался поджечь храм из-за ссоры с верующей матерью

В Нижегородской области хулиган пытался поджечь храм из-за ссоры с матерью

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Нижегородской области 38-летний хулиган попытался поджечь храм после ссоры с верующей матерью. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным ведомства, мужчина бросил коктейль Молотова в приход церкви Божьей Матери в Шахунье. Прихожане заметили огонь. Поджигателя задержали. Отмечается, что на стене храма остались следы гари, а рядом лежат осколки от бутылки.

Следователи возбудили дело по статье об оскорблении чувств верующих.

Ранее суд арестовал 20-летнего гражданина Таджикистана, который потушил свечи в православном храме на юго-западе Москвы и применил насилие в отношении прихожанки.

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      Екатерина Кашурникова
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