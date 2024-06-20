Россиянин попытался поджечь храм из-за ссоры с верующей матерью

В Нижегородской области хулиган пытался поджечь храм из-за ссоры с матерью

В Нижегородской области 38-летний хулиган попытался поджечь храм после ссоры с верующей матерью. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным ведомства, мужчина бросил коктейль Молотова в приход церкви Божьей Матери в Шахунье. Прихожане заметили огонь. Поджигателя задержали. Отмечается, что на стене храма остались следы гари, а рядом лежат осколки от бутылки.

Следователи возбудили дело по статье об оскорблении чувств верующих.

Ранее суд арестовал 20-летнего гражданина Таджикистана, который потушил свечи в православном храме на юго-западе Москвы и применил насилие в отношении прихожанки.