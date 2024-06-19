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18:44, 19 июня 2024Силовые структуры

В Москве арестовали потушившего свечи в православном храме иностранца

В Москве арестован иностранец, потушивший свечи в церкви и напавший на женщину

Кадр: ГСУ СК по г. Москве

Суд арестовал 20-летнего гражданина Таджикистана, который потушил свечи в православном храме на юго-западе Москвы и применил насилие в отношении прихожанки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном Следственном комитете.

Иностранец будет находиться в СИЗО до 18 августа. Его обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 148 Уголовного кодекса РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

По данным следствия, это произошло днем 18 июня. Мужчина с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих зашел в помещение церкви, потушил свечи и применил насилие в отношении прихожанки храма.

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      Екатерина Кашурникова
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