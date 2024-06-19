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10:19, 19 июня 2024Силовые структуры

В Москве иностранец потушил свечи в православном храме и был задержан

В Москве задержали гражданина Таджикистана, потушившего свечи в помещении храма

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело против 20-летнего гражданина Таджикистана, который потушил свечи в помещении православного храма на юго-западе Москвы и применил насилие в отношении прихожанки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном Следственном комитете.

Иностранца обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По данным следствия, все произошло днем 18 июня. Мужчина с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих зашел в помещение церкви, потушил свечи и применил насилие в отношении прихожанки данного храма. Его задержали.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих против руководительницы оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» и участницы телепроекта «Битвы экстрасенсов» 43-летней Алены Полынь (настоящее имя Елена Суликова). Дело в отношении нее было возбуждено по материалам ФСБ.

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