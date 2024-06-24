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20:01, 24 июня 2024Силовые структуры

СК завершил расследование в отношении потушившего свечи в православном храме иностранца

СК: потушивший свечи в православном храме иностранец нуждается в лечении
Начало событий в новости В Москве арестовали потушившего свечи в православном храме иностранца

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Следственный комитет (СК) России завершил расследование в отношении потушившего свечи и применившего насилие в отношении прихожанки в православном московском храме 20-летнего гражданина Таджикистана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении СК России по городу.

Иностранец признан нуждающимся в принудительном лечении по итогу судебной психолого-психиатрической экспертизы. Отмечается, что в момент совершения преступления он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность осуществленных в церкви действий. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Все материалы переданы в суд.

19 июня суд арестовал злоумышленника на срок до 18 августа 2024 года.

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      Анна Габай
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