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02:15, 24 июня 2024Мир

Пентагон спрогнозировал напряженность отношений России и Китая

Пентагон: соглашение России с КНДР может ухудшить отношения Москвы и Пекина

Фото: Vladimir Smirnov / Reuters

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун спрогнозировал возможное ухудшение отношений между Россией и Китаем из-за подписание Москвой Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, сообщает агентство Reuters.

«Согласно информации, которую я получил по соглашению, оно является широким, но не слишком обязывающим. Это свидетельствует о том, что они хотят сотрудничать, но не желают связывать себе руки», — заявил представитель Пентагона.

Он добавил, что ему будет интересно наблюдать за дальнейшим развитием отношений между Россией, Пекином и Пхеньяном.

Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что президент России Владимир Путин, подписав ряд стратегических соглашений в Азии, создал проблемы США.

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      Марина Совина
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