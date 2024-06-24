Пентагон спрогнозировал напряженность отношений России и Китая

Пентагон: соглашение России с КНДР может ухудшить отношения Москвы и Пекина

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун спрогнозировал возможное ухудшение отношений между Россией и Китаем из-за подписание Москвой Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, сообщает агентство Reuters.

«Согласно информации, которую я получил по соглашению, оно является широким, но не слишком обязывающим. Это свидетельствует о том, что они хотят сотрудничать, но не желают связывать себе руки», — заявил представитель Пентагона.

Он добавил, что ему будет интересно наблюдать за дальнейшим развитием отношений между Россией, Пекином и Пхеньяном.

Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что президент России Владимир Путин, подписав ряд стратегических соглашений в Азии, создал проблемы США.