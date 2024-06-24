Пентагон заявил о проблемах с помощью Израилю в конфликте с «Хезболлой»

Пентагон: США будут не в состоянии помочь Израилю в конфликте с «Хезболлой»

США будут не в состоянии помочь Израилю в случае полномасштабного военного конфликта с ливанским шиитским движением «Хезболла». Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, его слова передает Associated Press.

«США, вероятно, будут не в состоянии помочь Израилю защитить себя в случае более широкой войны с "Хезболлой"», — заявили в Пентагоне.

Браун добавил, что в случае конфликта Израиля и «Хезболлы» Иран поддержит ливанское движение. По его мнению, это «может спровоцировать более масштабный конфликт, потенциально ставящий под угрозу силы США в регионе».

19 июня лидер ливанской шиитской партии «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что в случае начала полномасштабной войны между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» на всей израильской территории не останется безопасных мест, где можно будет избежать ракетных ударов.