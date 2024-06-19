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21:06, 19 июня 2024Мир

«Хезболла» пригрозила ударами по всей территории Израиля в случае войны

Лидер «Хезболлы» Насралла: в случае войны в Израиле не останется безопасных мест

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В случае начала полномасштабной войны между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» на всей израильской территории не останется безопасных мест, где можно будет избежать ракетных ударов. Об этом заявил лидер ливанской шиитской партии «Хезболла» Хасан Насралла, передает Reuters.

«Враг знает, что мы готовились к худшему (...) и что ни в одном месте нельзя будет избежать наших ракет», — заявил Насралла.

По словам главы движения, Израиль «перед лицом такой масштабной битвы знает», что должен ждать ударов «Хезболлы» «на земле, в воздухе и на море».

Лидер «Хезболлы» также пригрозил Кипру вооруженным сопротивлением, обвинив страну в предоставлении Израилю аэропортов и баз для нанесения ударов по Ливану.

Насралла заверил, что его движение будет сражаться «без правил» и «без ограничений» в случае начала полномасштабного военного конфликта.

18 июня Армия обороны Израиля заявила, что утвердила оперативные планы боевых действий для наступления в Ливане.

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      Елизавета Мытарева
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