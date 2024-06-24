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19:43, 24 июня 2024Ценности

Перечислены главные тренды лета 2024 года

Glamour: вещи в стиле преппи и одежда эстетики бохо стали трендом лета 2024 года

Фото: X / Avalon / Legion-media.ru

Модные редакторы перечислили главные тренды лета 2024 года. Соответствующий материал публикует издание Glamour.

В первую очередь авторы призвали читателей присмотреться к одежде в стиле преппи, а также предметам гардероба эстетики бохо. Кроме того, на замену массивным кроссовкам и кедам на платформе пришли более классические варианты обуви, такие как Adidas Samba, говорится в статье.

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Заменой маленькому черному платью эксперты назвали аналогичное белое. Подобные платья массово представлены в ассортименте как люксовых, так и массмаркетовых марок. Вдобавок популярными стали аксессуары, а в особенности сумки из рафии. Трендовыми также стали туфли на небольшом каблуке Kitten Heel и балетки Mary Jane.

В заключение редакторы рассказали о моде на блестящие вещи, крупные ремни, которые могут разбавить базовый наряд, и предметы гардероба сливочно-желтого цвета.

Ранее в июне стилист Александр Рогов назвал «тапки деда» трендом лета для россиянок. Он посоветовал сочетать данные изделия с бермудами, платьями, носками или гольфами.

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      Карина Черных
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