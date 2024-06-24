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17:57, 24 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о рекордном количестве заявлений в аспирантуру и магистратуру

УНИАН: на Украине в аспирантуру и магистратуру подалось рекордное число мужчин

Фото: Brian Snyder / Reuters

На Украине в этом году было подано более 200 тысяч заявлений на программы магистратуры и аспирантуры, что стало рекордом за последнее время. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя министра образования и науки страны Михаила Винницкого.

При этом, по данным издания, увеличение количества мест на программах украинских высших учебных заведений не планируется. Руководство страны, наоборот, планирует «отфильтровать реальных ученых» от тех, кто поступает в университеты «с другой целью», указал Винницкий.

УНИАН также отмечает резкое увеличение доли мужчин среди поступающих в аспирантуру. Если до начала конфликта они составляли лишь треть обучающихся, то в 2023 году среди аспирантов было уже 72 процента мужчин старше 30 лет. В издании связывают это с тем, что очное обучение на программах аспирантуры является законным основанием для отсрочки от мобилизации.

Ранее на Украине рассказали о рекордном количестве граждан, одновременно пытавшихся избежать мобилизации. Сразу 47 украинцев были задержаны в Одесской области при попытке бегства за границу.

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      Дмитрий Попов
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