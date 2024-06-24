Охотница за сокровищами продала находку за 1,8 миллиона рублей

81-летняя кладоискательница нашла золотой меч за 16 тысяч фунтов стерлингов

Золотое навершие меча VII века, найденное 81-летней охотницей за сокровищами, ушло с молотка за 16 тысяч фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей). Об этом сообщает BBC News.

Женщина, совершившая находку, увлеклась кладоискательством более 60 лет назад. Летом 2021 года она решила проверить металлоискателем поле в британском графстве Лестершир. По ее словам, все говорили, что там ничего нет, но она не поверила и оказалась права.

«На глубине 18 сантиметров я обнаружила золотое навершие меча саксов, датируемое началом VII века и украшенное филигранным узором», — рассказывает кладоискательница. На одной стороне были изображены два дракона или зверя, а на другой — узор, напоминающий переплетенных змей. Длина навершия составляла четыре сантиметра, а вес — 20,5 грамма.

Эксперт аукционного дома оценил навершие в сумму от 15 до 18 тысяч фунтов стерлингов. Его прогноз оправдался.

Ранее сообщалось, что кладоискатели нашли сокровища легендарного польского авантюриста, лжепророка и отшельника Антони Ячевского. Большую часть клада составляют серебряные монеты, датируемые концом XVII — началом XVIII веков.