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03:47, 24 июня 2024Мир

Посол призвал США ответить за атаку ВСУ на Севастополь словами «не отсидеться за океаном»

Посол Антонов: США не уйдут от ответственности за атаку ВСУ на Севастополь
СюжетНаселение России:
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США к ответственности за атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

«Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слезы безвинных людей», — подчеркнул дипломат, возмутившись попытками Соединенных Штатов замолчать удар по мирному населению.

Антонов заявил, что поставки Киеву американского оружия и разрешение наносить удары по территории России свидетельствуют о планах Вашингтона продолжать войну, не считаясь с жертвами.

Посол также указал, что ВСУ не могут запускать кассетные боеприпасы в ракетах АТACMS без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США.

23 июня ВСУ запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. При атаке со стороны Украины ранения получили более 120 человек, позднее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых выросло до 151 человека. Пятерых спасти не удалось.

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      Марина Совина
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