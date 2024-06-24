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03:48, 24 июня 2024Мир

Посол России заявил о гибели псевдогуманной внешней политики США

Антонов: удар по Севастополю говорит о гибели псевдогуманной политики США
СюжетРакетные удары по Украине:
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю говорит о гибели псевдогуманной внешней политики США, поскольку он был нанесен с использованием американского оружия и с разрешения властей.

Он указал на поставки боеприпасов для украинских военных, а также заявил об участии иностранных специалистов в подготовке ударов по территории России с использованием западного оружия.

«Все это свидетельствует о гибели псевдогуманной внешней политики Америки в кровавом болоте украинского кризиса. Оправдываться о прямой вовлеченности в конфликт на постсоветском пространстве русофобам становится практически невозможно», — подчеркнул Антонов.

Он выразил соболезнования жертвам ракетного удара по Севастополю и заключил, что ВСУ получат жесткий ответ на фронте и не только.

23 июня ВСУ запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. При атаке со стороны Украины ранения получили более 120 человек, позднее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых выросло до 151 человека. Пятерых спасти не удалось.

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      Марина Совина
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