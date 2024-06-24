Появились первые результаты исследования переписки убитых в Дагестане боевиков

«Известия»: боевики в Дагестане изначально хотели убить священника Котельникова

Террористы в Дагестане изначально планировали убить настоятеля храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова. Об этом свидетельствуют результаты исследования переписки убитых в Дагестане боевиков, пишут «Известия».

Котельников изначально был одной из основных целей нападения. Также при подготовке теракта были четко намечены и другие объекты для атаки — синагога в Дербенте и православные храмы в том же Дербенте и Махачкале, отмечает издание.

Личности боевиков установлены, на свободе могут находиться люди, которые участвовали в организации нападения, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. «Не исключено, что на свободе остались как минимум сочувствующие и те, кто был вовлечен в обеспечение теракта, в том числе снабжал террористов оружием. Исходя из переписок в изъятых у убитых террористов телефонах, можно предположить, что нападение планировалось около месяца», — рассказал собеседник агентства.

Котельников погиб, когда попытался преградить террористам путь в церковь. Как рассказала дочь священника, ее отцу выстрелили в лоб. Мужчина прослужил у алтаря около 40 лет.

Жертвами теракта стали 20 человек — 15 сотрудников правоохранительных органов и пять гражданских лиц.