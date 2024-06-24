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08:34, 24 июня 2024Бывший СССР

Президент Узбекистана выразил соболезнования Москве после нападений боевиков в Дагестане

Мирзиёев выразил соболезнования Москве после нападений боевиков в Дагестане

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил соболезнования Москве после нападений боевиков в Дагестане. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба лидера республики.

«Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил телеграмму президенту России Владимиру Путину с глубокими соболезнованиями в связи с террористическими актами в городах Дербенте и Махачкале», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Ташкент решительно осуждает террористические действия боевиков и готов сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом в рамках различных международных площадок.

Ранее соболезнования Путину в связи с терактом выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В республике также отметили готовность сотрудничать в расследовании нападения боевиков в Дагестане.

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      Глеб Палехов
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