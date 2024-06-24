Президенты России и Узбекистана обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран

Путин и Мирзиеев обсудили развитие сотрудничества России и Узбекистана

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что вопросы развития сотрудничества были оговорены в контексте достигнутых договоренностей после визита президента России в Ташкент.

Помимо этого, Мирзиеев, как сообщает пресс-служба, выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане.

Ранее стало известно, что лидер Узбекистана посетит Турцию с официальным визитом. Уточняется, что он получил приглашение от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Особое внимание представители Анкары и Ташкента уделят наращиванию объемов товарооборота, зеленой энергетике, продвижению проектов кооперации в различных отраслях и другим вопросам.