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16:23, 24 июня 2024Бывший СССР

Президенты России и Узбекистана обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран

Путин и Мирзиеев обсудили развитие сотрудничества России и Узбекистана

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что вопросы развития сотрудничества были оговорены в контексте достигнутых договоренностей после визита президента России в Ташкент.

Помимо этого, Мирзиеев, как сообщает пресс-служба, выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане.

Ранее стало известно, что лидер Узбекистана посетит Турцию с официальным визитом. Уточняется, что он получил приглашение от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Особое внимание представители Анкары и Ташкента уделят наращиванию объемов товарооборота, зеленой энергетике, продвижению проектов кооперации в различных отраслях и другим вопросам.

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      Валентин Карант
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