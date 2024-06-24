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13:44, 24 июня 2024Ценности

Принцесса Анна объяснила желание носить старые вещи

Фото: I-Images / Globallookpress.com

Принцесса Анна объяснила желание неоднократно носить старые вещи. Соответствующий кадр публикует издание Daily Mail.

Единственная дочь королевы Елизаветы II регулярно появляется на публике в одинаковой одежде. Например, она несколько раз выходила в свет бирюзовом платье, а также лиловом пальто, сатиновом розовом платье, желтом пальто и множестве других предметах гардероба.

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По словам монаршей особы, вещи хорошего качества служат вечно. «Если оно правильно сшито и имеет классический крой, его можно носить до бесконечности», — заявила она.

В мае 2022 года медицинский директор британской клиники по снижению веса Шарлотта Нортон раскрыла секрет стройности принцессы Анны.

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      Карина Черных
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