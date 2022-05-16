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Раскрыт секрет стройности 71-летней принцессы Анны

Специалистка по похудению Шарлотта Нортон объяснила стройность принцессы Анны диетой

Фото: Peter Cziborra / Pool / Reuters

Медицинский директор британской клиники по снижению веса Шарлотта Нортон раскрыла секрет стройности дочери королевы Елизаветы II — 71-летней принцессы Анны. Ее слова приводит Daily Express.

Специалистка по похудению считает, что принцесса соблюдает специальную диету. Кроме того, поддерживать красивую фигуру помогает активный образ жизни. По словам Нортон, принцесса сжигает больше калорий, чем потребляет, предпочитает нежирное мясо и ограничивает себя в сладком. Она регулярно ест лосось, цельные яйца и говядину, но особенно любит копченую сельдь, которая богата белком, помогающим избежать потери мышечной массы.

Нортон отметила, что принцесса пьет много воды, ест небольшими порциями и избегает голодания. «В 71 год метаболизм вялый, а голодание только еще больше его замедлит», — объяснила она.

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Несмотря на возраст, Анна продолжает заниматься верховой ездой и любит пешие прогулки. «Ходьба помогает поддерживать здоровый вес, снижая при этом вероятность развития сердечных заболеваний, инсульта, рака толстой кишки или диабета», — объяснила Нортон.

Ранее сообщалось, что приближенные испанской королевы Летиции раскрыли секрет ее стройности. По их словам, она отказалась от кофе, алкоголя и газировки ради красивой фигуры.

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Рузанна Акмалтдинова
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