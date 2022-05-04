Раскрыт секрет стройности испанской королевы Летиции

Испанская королева Летиция отказалась от кофе, алкоголя и газировки ради стройности

Приближенные испанской королевы Летиции раскрыли секрет ее стройности. Их слова приводит Daily Express.

По словам друзей 49-летней супруги испанского монарха, поддержание хорошей формы — важная часть ее жизни. «Ее цель — всегда достигать совершенства или хотя бы пытаться к нему приблизиться. Если она занимается спортом, то выкладывается на 100 процентов. Если она занимается йогой, то не остановится, пока не научится делать упражнения так же хорошо, как ее инструктор», — рассказал источник издания.

Чтобы сохранять стройную фигуру, Летиция отказалась от кофе, газировки и алкоголя и каждые два дня делает силовые упражнения. Она придерживается средиземноморской диеты, а ее рацион на 80 процентов состоит из свежих овощей, фруктов, рыбы и яиц. Королева старается не употреблять сахар, избегает полуфабрикатов и не позволяет себе фастфуда.

Ранее сообщалось, что супруга британского принца Гарри Меган Маркл раскрыла секреты своей стройности и красоты. По ее словам, фигура тут же меняется, если начать придерживаться здорового образа жизни.