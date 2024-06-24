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12:47, 24 июня 2024Силовые структуры

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении Моргенштерна

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Моргенштерна
Моргенштерн

Моргенштерн. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Прокуратура Москвы выступила с инициативой привлечь к уголовной ответственности рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

По данным прокуратуры, музыкант два раза на протяжении одного года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Но несмотря на это Моргенштерн игнорировал требование закона об указании статуса иностранного агента при публикациях в соцсетях. На этом основании прокурор просит возбудить в отношении него уголовное дело по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей об иноагентах»).

13 июня артист заявил, что раньше он задумывался о возвращении в Россию, но позже понял, что его желание изменилось. «Есть злыдни, которые сидят и точечно меня ненавидят. Но они настолько весомые, что, если они захотят, я сяду в России», — заявил музыкант, добавив при этом, что российский народ его любит.

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      Любовь Ширижик
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