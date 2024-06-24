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20:01, 24 июня 2024Мир

В России заявили о необходимости проверки данных о поставках сербских боеприпасов ВСУ

Депутат Журова: данные о поставках сербских боеприпасов ВСУ необходимо проверить

Фото: Laura Hasani / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила о необходимости проверки данных о поставках сербских боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Это может быть и провокация. Тут необходимо сначала проверять. У нас с Сербией такие отношения, что в это очень тяжело поверить», — заявила Журова.

Ранее Telegram-канал «Ньюсач/Двач» со ссылкой на сербские СМИ сообщил, что президент Сербии Александр Вучич обратится к народу в связи с новостями об ухудшении отношений между Россией и Сербией.

22 июня газета Financial Times сообщила, что экспортированное с 2022 года Сербией оружие почти на миллиард долларов могло попасть на Украину. Издание отметило, что эту информацию якобы косвенно подтвердил президент страны Александр Вучич.

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