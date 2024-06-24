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06:00, 24 июня 2024Путешествия

Россияне раскрыли запланированные на отпуск расходы

«Авито Работа»: россияне планируют потратить на отпуск в среднем 67 тысяч рублей

Россияне планируют потратить на летний отпуск в среднем 67 тысяч рублей, выяснили аналитики «Авито Работы». Также они сообщили «Ленте.ру», что большинство опрошенных россиян собирается уйти в отпуск этим летом.

Специалисты опросили более семи тысяч работающих граждан, чтобы узнать, сколько они думают потратить на отдых. В среднем респонденты рассчитывают израсходовать на летний отпуск 66 668 рублей на человека. Причем мужчины в среднем планируют потратить больше женщин — 70 645 рублей против 63 487 рублей.

Большая часть опрошенных из тех, кто планирует взять отпуск летом, предполагает потратить на отдых до 60 тысяч рублей на одного человека. 36 процентов россиян думают потратить до 40 тысяч рублей, 22 процента — от 40 тысяч до 60 тысяч рублей на человека. Каждый десятый готовится отдать за отпуск от 60 тысяч до 80 тысяч рублей и от 80 тысяч до 100 тысяч рублей. Свыше 100 тысяч рублей на летний отпуск намереваются потратить 12 процентов россиян.

Примечательно, что наибольшую сумму на летний отпуск планируют потратить работники автомобильного бизнеса — в среднем предполагаемые расходы на отдых у респондентов из этой сферы составили 93 489 рублей на человека

«Авито Работа»

Результаты исследования показали, что россияне начинают копить на отпуск за пять–шесть месяцев. Причем женщины копят дольше (6,1 месяца), чем мужчины (5,2 месяца), а работники в возрасте 55-64 лет — дольше (6,6 месяца), чем молодые россияне 18-24 лет (4,8 месяца).

Ранее россиянам назвали самый выгодный период для отпуска в 2024 году. Президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с «Лентой.ру» посоветовал отправиться отдыхать в начале лета или начале осени.

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      Алена Шевченко
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