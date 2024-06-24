Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 24 июня 2024Забота о себе

Раскрыта неожиданная польза секса для здоровья

Фото: mikeforemniakowski / Shutterstock / Fotodom

Занятия сексом уменьшают отеки на лице и улучшают качество кожи, уверены косметологи Тереза Тарми и Пэм Маршалл. Неожиданную пользу интимной близости они раскрыли изданию The Standard.

Тарми отметила, что оргазм улучшает кровообращение и ускоряет обновление клеток. «После секса наша кожа насыщается кислородом, цвет лица становится светлее и свежее, а губы более красными», — говорит Тарми.

Кроме того, по ее словам, занятия любовью стимулируют выработку коллагена. Это вещество, уточнила косметолог, играет огромную роль в регенерации кожи и способствует уменьшению морщин. Она добавила, что помимо этого, интимная близость снижает стресс и улучшает сон, что увеличивает шансы проснуться утром без отеков под глазами.

Пэм Маршалл также отметила, что после секса уменьшается выработка жира в подкожно-жировой клетчатке, и благодаря этому проходят прыщи. При этом она отметила, что страстные поцелуи, а также остатки слюны и пота на коже, наоборот, могут спровоцировать высыпания и покраснения.

Материалы по теме:
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022

Ранее клинический консультант Джули Лабанц подсказала способы повысить сексуальную уверенность в себе. По ее мнению, умение принимать себя со всеми недостатками уменьшает тревожность, повышает самооценку и помогает получать больше удовольствия от секса.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе нанесли удар по заводу с западными боеприпасами

      Обнаружена причина облысения у людей

      Звезда OnlyFans раскрыла самый странный запрос подписчика

      Путин поблагодарил Ким Чен Ына за замечательный прием

      Россиянам рассказали о ситуации с туризмом в Крыму

      Женщина обожглась крапивой и вызвала спасателей

      Популярная рэперша показала откровенное фото

      Махачев выступил в защиту ислама на фоне событий в Дагестане

      Пострадавших после удара ВСУ по пляжу в Севастополе перевезут в Москву

      В Севастополе потушили все возникшие после падения фрагментов ATACMS возгорания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше