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07:55, 24 июня 2024Бывший СССР

Раскрыта уловка украинских военкомов по выявлению призывников

РИА Новости: украинские военкомы раздают гумпомощь для выявления призывников

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Представители украинских ТЦК (военкоматов) проводят гуманитарные акции на подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) территориях Херсонской области и в прифронтовых районах страны. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в херсонском подполье.

Информатор раскрыл уловку украинских военкомов и объяснил, что те раздают гумпомощь для выявления призывников. «Затем, после обработки собранных сведений, они выявляют подлежащих мобилизации призывников», — отметил он.

Подпольщик добавил, что гуманитарные грузы распределяются по Николаевской, Одесской и Херсонской областям. Подобную помощь Киев использует только в корыстных интересах.

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      Марина Совина
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