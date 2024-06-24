РИА Новости: украинские военкомы раздают гумпомощь для выявления призывников

Представители украинских ТЦК (военкоматов) проводят гуманитарные акции на подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) территориях Херсонской области и в прифронтовых районах страны. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в херсонском подполье.

Информатор раскрыл уловку украинских военкомов и объяснил, что те раздают гумпомощь для выявления призывников. «Затем, после обработки собранных сведений, они выявляют подлежащих мобилизации призывников», — отметил он.

Подпольщик добавил, что гуманитарные грузы распределяются по Николаевской, Одесской и Херсонской областям. Подобную помощь Киев использует только в корыстных интересах.