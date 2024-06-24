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14:35, 24 июня 2024Экономика

Раскрыто негативное последствие идеи властей по обновлению ЖКХ для россиян

Эксперт Шлеменков: новые инвестпрограммы в ЖКХ грозят повышением тарифов

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Новые инвестпрограммы для ресурсоснабжающих организаций (РСО) могут грозить повышением тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Негативное последствие идеи властей о модернизации коммунальной инфраструктуры раскрыл вице-президент «Опоры России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с НСН.

Эксперт признает необходимость расширять и совершенствовать систему водоснабжения и водоотведения, так как треть используемой сейчас инфраструктуры была введена 30 лет назад. «Вся беда заключается в том, что работа ведется не так системно и за счет граждан — повышение тарифов. А инвестиционные программы — это, прежде всего, повышение тарифов. Поднять тарифы могут существенно, не просто на процент инфляции. Выбранное решение мне кажется ущербным», — заявил Шлеменков.

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Специалист предлагает сделать выбор в пользу целевых программ, чтобы не спровоцировать лишних трат для уязвимых категорий граждан. «Мы все время перекладываем все заботы на плечи граждан. Мы каждый раз повышаем тарифы. Давайте возьмемся и сделаем это централизованно. Это не ударит по малообеспеченным группам. В основном от повышения тарифов страдают пенсионеры и многодетные семьи», — добавил Шлеменков.

Ранее депутаты Госдумы предложили обязать РСО разрабатывать инвестиционные программы для обновления изношенной коммунальной инфраструктуры. Эти документы коммунальщики должны будут согласовывать с региональными властями и перед очередным повышением тарифов доказать, что средства были использованы по назначению. Таким образом власти рассчитывают повысить долю обновляемых систем.

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      Нина Ташевская
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