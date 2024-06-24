Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:37, 24 июня 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о притворяющихся сотовыми операторами мошенниках

МВД предупредило об участившихся мошенничествах от имени сотовых операторов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Мошенники стали обманывать россиян от имени сотовых операторов. Об участившихся мошенничествах предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Эксперты рассказали, что мошенники стали звонить россиянам и представляться сотрудниками компаний сотовой связи. «Вам поступает звонок, неизвестный от имени компании сотовой связи утверждает, что поступила заявка на смену мобильного оператора вашего телефонного номера», — отметили специалисты.

Затем, как отмечает МВД, аферисты, притворяющиеся сотрудниками компаний сотовых операторов, просят предоставить им код, который должен прийти на номер телефона, под предлогом смены пароля в личном кабинете жертвы. «Запомните: это мошенники, их цель — получить доступ к данным вашего телефона, а значит, к личным кабинетам онлайн-банков», — подчеркнули эксперты.

В МВД напомнили, что работники телеком-компаний звонят только со специального короткого номера. «Они никогда не просят продиктовать СМС-коды или переслать персональные данные на другие номера», — заключили эксперты ведомства.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени Банка России, в которых утверждают, что наличные и безналичные рубли стали «устаревшим форматом», и их нужно обменять на цифровую валюту.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия обвинила США в обстреле Севастополя. В Кремле уверены — Вашингтону придется за него отвечать

      Милонов заявил о пожизненном проклятии Яны Трояновой

      Россиян предупредили о притворяющихся сотовыми операторами мошенниках

      В Венгрии ответили на планы ЕС обойти решение Будапешта по активам России

      Число погибших при терактах в Дагестане выросло

      Сестра Карла III попала в больницу

      Названы лучшие напитки для утоления жажды в жару

      Известный российский актер рассказал об удаленном строительстве дома

      В Запорожской области сообщили о массированном обстреле ВСУ

      Назван срок запуска беспилотников в метро Москвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше