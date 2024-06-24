Россиян предупредили о притворяющихся сотовыми операторами мошенниках

МВД предупредило об участившихся мошенничествах от имени сотовых операторов

Мошенники стали обманывать россиян от имени сотовых операторов. Об участившихся мошенничествах предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Эксперты рассказали, что мошенники стали звонить россиянам и представляться сотрудниками компаний сотовой связи. «Вам поступает звонок, неизвестный от имени компании сотовой связи утверждает, что поступила заявка на смену мобильного оператора вашего телефонного номера», — отметили специалисты.

Затем, как отмечает МВД, аферисты, притворяющиеся сотрудниками компаний сотовых операторов, просят предоставить им код, который должен прийти на номер телефона, под предлогом смены пароля в личном кабинете жертвы. «Запомните: это мошенники, их цель — получить доступ к данным вашего телефона, а значит, к личным кабинетам онлайн-банков», — подчеркнули эксперты.

В МВД напомнили, что работники телеком-компаний звонят только со специального короткого номера. «Они никогда не просят продиктовать СМС-коды или переслать персональные данные на другие номера», — заключили эксперты ведомства.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени Банка России, в которых утверждают, что наличные и безналичные рубли стали «устаревшим форматом», и их нужно обменять на цифровую валюту.