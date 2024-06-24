Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:29, 24 июня 2024Забота о себе

Россиян предупредили о проблемах с мозгом из-за вейпов

Фельдшер Балан предупредила, что курение вейпов снижает концентрацию внимания

Фото: Thomas Bjornstad / Unsplash

Курение электронных сигарет снижает концентрацию внимания, предупредила фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан. О проблемах с мозгом, возникающих из-за вейпов, специалистка предупредила в комментарии «Ленте.ру».

По словам Балан, курение вейпов замедляет процесс принятия решений, приводит к ухудшению памяти и концентрации внимания. Это происходит из-за того, что никотин и другие синтетические компоненты, проникая в дыхательную систему, провоцируют сужение капилляров.

Ухудшается кровоток, в результате головной мозг не получает нужное количество кислорода и питательных веществ. Чем больше человек курит, тем выше шанс потерять рассудок

Наталья Баланфельдшер

Также у молодых людей в возрасте 18-44 лет значительно возрастет риск инсульта из-за этой вредной привычки, отметила специалистка. Особенно рискуют дети, которые приобрели вредную привычку до 13 лет.

Негативное влияние вейпов на мозг может быть еще серьезнее, однако последние исследования говорят, что многие курильщики не доживают до момента, когда можно сравнить и другие показатели старения. Не исключено, что человек, бросивший курить в юном возрасте, может не опасаться за прогрессирующее развитие деменции, так как организм успеет восстановиться до наступления необратимых последствий, добавила она.

Материалы по теме:
«Грязная пепельница». Как в ЕАЭС пытаются регулировать вейпы и электронные сигареты
«Грязная пепельница».Как в ЕАЭС пытаются регулировать вейпы и электронные сигареты
27 августа 2021
Перекур окончен. Курящей молодежи перекроют доступ к табаку: 20 идей по развитию России
Перекур окончен.Курящей молодежи перекроют доступ к табаку: 20 идей по развитию России
18 июля 2022
Что такое вейпы и насколько они опасны для здоровья: почему в России хотят ограничить использование вейпов?
Что такое вейпы и насколько они опасны для здоровья:почему в России хотят ограничить использование вейпов?
9 сентября 2022

Ранее онколог Андрей Нефедов предупредил о риске развития рака легких из-за вейпов. По его словам, если курить с 15 лет, то к 45 можно получить смертельно опасное заболевание.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Более 15 полицейских погибли от рук террористов в Дагестане. Еще 37 силовиков ранены

      Священника в Дербенте убили на глазах жены. Он был известен всему городу, а его зять пережил атаку на храм в Чечне

      Раскрыты детали расследования дела о нападении в Дагестане

      МВД Азербайджана сообщило о стрельбе в Баку

      Беременная жена Бибера прошлась по улице в прозрачном комбинезоне

      В Севастополе пляжи оставили в оцеплении после ракетной атаки ВСУ

      СК установил личности напавших на синагоги и церкви в Дагестане боевиков

      ФСБ сообщила об уничтожении почти 100 беспилотников ВСУ в ДНР за неделю

      В Белоруссии начали готовиться к поиску диверсантов

      БМП-3 начали серийно получать системы подавления дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше