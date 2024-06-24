Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:18, 24 июня 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 22 и 25 июня

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в понедельник, 24 июня, а также во вторник, 25 июня, местами в северо-западных, юго-восточных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали граждан соблюдать все необходимые меры безопасности. В частности, они напомнили гостям и жителям региона о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

Материалы по теме:
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022
Праведный огонь. Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Праведный огонь.Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
8 августа 2021

«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня», — добавили спасатели.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о ситуации в Крыму после ракетной атаки. На Северной стороне Севастополя, рядом с местом трагедии, сейчас могут находиться около 250 организованных туристов. Уточняется, что пока путешественники не обращались к туроператорам с просьбами о досрочном возвращении.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об организаторах ракетной атаки на Севастополь

      Богатейшая женщина России раскрыла сумму своих трат на Wildberries

      Пострадавший сотрудник Росгвардии рассказал о перестрелке около церкви в Махачкале

      Стало известно о скором возвращении Промеса в Россию

      Стоматолог назвала простые шаги к здоровью зубов

      В Эстонии заявили о сложностях в достижении консенсуса по новым антироссийским санкциям

      Кремль высказался о возвращении к 2000-м на фоне теракта в Дагестане

      Стало известно о требовании ВМФ России к кораблестроителям

      Акула откусила ногу и руку актеру из «Пиратов Карибского моря»

      Россиянам назвали правильный размер летнего душа на даче

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше