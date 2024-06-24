Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 22 и 25 июня

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в понедельник, 24 июня, а также во вторник, 25 июня, местами в северо-западных, юго-восточных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали граждан соблюдать все необходимые меры безопасности. В частности, они напомнили гостям и жителям региона о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня», — добавили спасатели.

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