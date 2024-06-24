Россияне бросились брать льготную ипотеку перед ее отменой

В России спрос на льготную ипотеку вырос на 32,6 % перед отменой программы

Перед отменой льготной ипотеки на новостройки со ставкой 8 процентов годовых россияне бросились брать кредиты по госпрограмме — с 1 по 20 июня спрос на них вырос на 32,6 процента по сравнению с аналогичным периодом в мае. Такие данные приводит «Дом.рф», пишут «Ведомости».

Всего за указанный период в банки поступило 120,01 тысячи заявок на льготную ипотеку. За такой же срок в 2023 году в финансовые организации обработали около 79,69 тысячи обращений по госпрограмме.

В июне 2024-го банки выдали примерно 29,55 тысячи льготных кредитов на жилье общей суммой 126,8 миллиарда рублей. В этот же период в мае выданных кредитов было меньше на 55 процентов по количеству и на 57 процентов по объему — 19 018 ссуд на 80,65 миллиарда рублей. Разница между количеством поданных заявок и выданной ипотеки происходит из-за временного лага — заемщику в среднем дается до трех месяцев на поиск нужного жилья и оформление документов купли-продажи.

Массовая льготная ипотека на новостройки под 8 процентов должна завершиться 1 июля. Центробанк выступает за сворачивание программы из-за того, что она перегрела цены на первичном рынке жилья, а разница с ценами на вторичном превысила 40 процентов.

На фоне скорого сворачивания таких кредитов и исчерпания выделенного на них лимита некоторые банки досрочно прекратили прием заявок по льготной ипотеке. Однако у заемщиков еще есть шанс взять кредит на новостройки со ставкой 8 процентов — не менее 20 финансовых организаций продолжают обрабатывать такие заявки, заявили эксперты.