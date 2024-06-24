Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:19, 24 июня 2024Россия

Россияне станцевали лезгинку во время боя с террористами в Дагестане и попали на видео

Жители Пятигорска станцевали во время боя с террористами, их сняли на видео

Жители Пятигорска устроили танцы во время боя с боевиками в соседнем Дагестане и попали на видео. Ролик опубликовал глава города Дмитрий Ворошилов в Telegram.

На кадрах группа мужчин танцует лезгинку на одной из центральных улиц. Ролик снят из окна проезжавшего мимо автомобиля.

«Чему радовались эти… смерти детей, полицейских, гражданских лиц?» — задался вопросом чиновник. Он также сообщил, что танцевавших мужчин задержали, после чего те принесли извинения на камеру.

«Наказывать за вседозволенность и беспредел надо жестко», — подытожил глава Пятигорска.

Вечером 23 июня в Дагестане боевики напали на церковь и синагогу. Жертвами террористических атак в Дербенте и Махачкале стали 20 человек. 17 из них были сотрудниками органов внутренних дел, которые дали отпор нападавшим. По данным Telegram-канала «112», пострадали 44 человека, из них 37 правоохранителей.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Россия обвинила США в обстреле Севастополя. В Кремле уверены — Вашингтону придется за него отвечать

      Известный российский актер рассказал об удаленном строительстве дома

      В Запорожской области сообщили о массированном обстреле ВСУ

      Назван срок запуска беспилотников в метро Москвы

      Китайский Chang’e-6 с лунным грунтом направился к Земле

      Полковник ФСБ оценил подготовку боевиков в Дагестане фразой «не с улицы пришли»

      У прилетевшего из ОАЭ в Россию пассажира изъяли бриллианты на миллионы рублей

      Популярная певица начала продавать панамы из фольги для защиты от 5G

      Крупный пожар в НИИ под Москвой сняли на видео

      Сенатор заявил о более жестких требованиях к Украине после обстрела Севастополя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше