Россияне станцевали лезгинку во время боя с террористами в Дагестане и попали на видео

Жители Пятигорска станцевали во время боя с террористами, их сняли на видео

Жители Пятигорска устроили танцы во время боя с боевиками в соседнем Дагестане и попали на видео. Ролик опубликовал глава города Дмитрий Ворошилов в Telegram.

На кадрах группа мужчин танцует лезгинку на одной из центральных улиц. Ролик снят из окна проезжавшего мимо автомобиля.

«Чему радовались эти… смерти детей, полицейских, гражданских лиц?» — задался вопросом чиновник. Он также сообщил, что танцевавших мужчин задержали, после чего те принесли извинения на камеру.

«Наказывать за вседозволенность и беспредел надо жестко», — подытожил глава Пятигорска.

Вечером 23 июня в Дагестане боевики напали на церковь и синагогу. Жертвами террористических атак в Дербенте и Махачкале стали 20 человек. 17 из них были сотрудниками органов внутренних дел, которые дали отпор нападавшим. По данным Telegram-канала «112», пострадали 44 человека, из них 37 правоохранителей.