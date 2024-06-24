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07:44, 24 июня 2024Силовые структуры

Россиянин избил и изнасиловал 20-летнюю сожительницу после ссоры

На Сахалине мужчина избил и изнасиловал 20-летнюю сожительницу

Фото: Unsplash.com

В Сахалинской области арестовали 38-летнего мужчину, избившего и изнасиловавшего 20-летнюю сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, пьяный житель Макарова поссорился с подругой. Во время конфликта он несколько раз ударил ее, а затем надругался над девушкой.

Возбуждено дело по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. По нему проводят следственные действия и назначен ряд экспертиз.

Ранее стало известно, что в Москве задержали двух граждан Узбекистана, подозреваемых в изнасиловании женщины.

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      Екатерина Кашурникова
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