Россиянина осудили за стрельбу в жилом комплексе из-за конфликта с охраной

В Краснодарском крае суд приговорил мужчину к 3 годам за стрельбу в ЖК «Адмирал»

В Краснодарском крае суд приговорил местного жителя к трем годам колонии общего режима за стрельбу в жилом комплексе (ЖК) «Адмирал». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.

Мужчину признали виновным по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Сначала его осудили на три года и три месяца, однако обвиняемому удалось оспорить наказание. Свою вину он признал частично.

По версии следствия, 11 мая 2021 года подсудимый со знакомым приехали к КПП жилого комплекса «Адмирал» в Краснодаре. Там они начали спорить с сотрудником охраны из-за того, что их приятельницу не пропускали на территорию комплекса. Во время конфликта осужденный сначала распылил в глаза оппоненту перцовый баллончик, а потом как минимум трижды выстрелил в него из пистолета. Далее фигурант скрылся с места происшествия, а пистолет выбросил в реку Кубань.

Ранее в Свердловской области правоохранители задержали местного жителя, который подозревается в расправе над знакомым. Он открыл огонь по человеку из личной неприязни.

