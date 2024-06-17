Россиянин открыл огонь по знакомому из-за личной неприязни

В Свердловской области мужчина расстрелял знакомого из-за личной неприязни

В Свердловской области правоохранители задержали местного жителя, который подозревается в расправе над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Вечером 13 июня во дворе одного из домов в Нижней Туре обнаружили тело с огнестрельным ранением. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Позже был задержан подозреваемый.

В ГУ МВД области уточнили, что силовики изъяли у подозреваемого оружие, патроны к нему и стреляные гильзы. Поводом для совершения преступления стала личная неприязнь, добавили там.

Ранее в Кемеровской области, Кузбассе, следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы из пневматического оружия по детям.