Россиянка избила мужа бутылкой в ответ на его оскорбления

В Липецкой области осудят женщину, которая избила мужа бутылкой до смерти

В Липецкой области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая избила мужа бутылкой в ответ на его оскорбления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина проходит обвиняемой по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Свою вину она признала. Ее дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд. Ранее женщина уже была судима за расправу над сожителем.

По версии следствия, 13 марта женщина выпивала вместе с супругом. В какой-то момент между ними произошел конфликт, во время которого мужчина начал оскорблять жену. Тогда обвиняемая взяла бутылку и начала избивать ей сожителя. В результате пострадавший скончался на месте происшествия от кровопотери.

Ранее в Таиланде женщина ударила мужа ножом в плечо, получила его прощение и избежала наказания.

